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Adıyaman'da bademde 29 bin ton rekolte bekleniyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Adıyaman’da bademde 29 bin ton rekolte bekleniyor

Adıyaman'da bu yıl 29 bin ton rekolte bekleniyor. Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, "15 bin dekara yakın alanda henüz meyve vermemiş ağaçlarımız bulunmakta. Bu ileri zamanlarda rekoltemizin daha da yükseleceği anlamına gelmekte" ifadelerini kullandı.

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