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Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.05.2024
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Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında Çin hariç negatif bir seyir izleniyor. Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.112 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 18.562 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 74.584 puanda bulunuyor.

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