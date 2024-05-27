Türkiye ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde ne kadar büyüdü? Tahminler belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, 31 Mayıs Cuma günü 2024'ün ilk çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla verilerini açıklayacak. Açıklama öncesi ekonomistler büyüme oranlarıyla ilgili tahminde bulunurken, tahmin ortalaması yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,90 oldu.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,90 arttığını tahmin ediyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2024 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 5,90 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 4,20 ile yüzde 7 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,38 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.
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