İkinci tasarruf paketi yolda! KİT’lerin harcamasına kısıtlama geliyor! 4 alanda yapısal reform...

4 ALANDA DÜZENLEME

Ekonomik programın tasarruf ile ilgili bölümü genelge, yönetmelik ya da Cumhurbaşkanı kararı ile hayata geçiriliyor. Ancak bazı düzenlemeler için yasa değişikliği gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasal düzenleme gerektiren konularda çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar ve AK Parti grubu yeni bir torba yasa teklifi hazırlayacak.