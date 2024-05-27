E-Ticaret hacminde yeni rekor! 1,85 trilyon TL’ye ulaştı





GEÇEN YIL EN YÜKSEK İŞLEM KASIM AYINDA YAPILDI

Bu alanda faaliyette bulunan esnaf işletmesi sahiplerinin yüzde 70,5'ini erkek, yüzde 29,5'i kadın girişimciler oluşturdu. e-Ticaret işletme sahiplerinin çoğunluğunun 25-44 yaş aralığında olduğu belirlendi.



İşlem hacminde geçen yıl en yoğun dönem, kampanyaların etkisiyle, kasım ayı oldu. Söz konusu ayda e-ticaret hacmi, yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretti. Bu dönemde, 24 Kasım Öğretmenler Günü en yüksek işlem yapılan günlerden biri olarak kayıtlara geçti.

En fazla harcamayı 29 yaşındaki tüketiciler gerçekleştirirken, en çok alışveriş mobil uygulamalardan yapıldı.



İSTANBUL, EN ÇOK KARGO GÖNDEREN VE ALAN İL OLDU

Teslim edilemeyen kargo gönderilerinin nedenine bakıldığında ise ilk sebebin yüzde 34,13 ile "müşterinin gönderiyi kabul etmemesi" olduğu görüldü. İkinci sırayı yüzde 26,43 ile "adreste bulunamama" alırken, en az karşılaşılan sebep yüzde 1,2 ile "hasarlı kargo" oldu.



En çok kargo gönderimi yapan il yüzde 55,27 ile İstanbul olarak kayıtlara geçerken, bunu Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri takip etti. En fazla kargo gönderimi yapan ilçe ise Bağcılar oldu.



En fazla kargo alan il yüzde 29,74 ile yine İstanbul oldu. Bunu, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli izledi. En çok kargo alan ilçe ise Çankaya olarak kaydedildi.



e-Ticaret yoluyla en çok satılan ürünler arasında ise ayakkabı, cep telefonu, dizüstü ve masaüstü bilgisayar, airfryer, fritöz, klima, mutfak ve yemek aletleri, çamaşır makinesi, buzdolabı oldu. Gıda ve yemek sektöründe ise meyve, sebze, çay, demleme içecek, et, deniz ürünleri, yumurta, kahve, hamburger, kebap, pizza öne çıktı.

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