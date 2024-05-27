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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan Külliye'de kritik toplantı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan Külliye’de kritik toplantı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Külliye'de yapılan toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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