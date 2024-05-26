Ticaretin merkezi Türkiye! Ortadoğu’daki ticaret yolları Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanacak

BÜTÜN AVRUPA'YA BAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, Via Carpatia Projesi'ne Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Ukrayna'nın ardından 2016 yılında II. Lancut Deklarasyonu ile Türkiye'nin de dahil olduğunu belirterek, "Baltık, Ege, Karadeniz ve Adriyatik Denizleri arasında Kuzey-Güney ekseninde uzanan Via Carpatia Otoyol projesinin ülkemizi de kapsayacak şekilde genişletilmesi Avrupa Birliği ile bağlantısallığımızın artırılmasının yanı sıra söz konusu rota üzerinde yer alan ülkeler ile taşımacılık faaliyetlerimizin gelişmesine olumlu katkı sağlayacak. Ayrıca müteahhitlik sektörümüzün de söz konusu proje üzerinde yer alan ülkelerin karayolu altyapısı inşa sürecine dahil edilmesi de ülkemiz için çok değerli" diye konuştu.

Türkiye'nin, bu ticaret koridorunun ve Avrupa'nın önemli bir parçası olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Proje Türkiye'nin uluslararası yeni ticaret koridorlarında yer almasını ve yakın coğrafyadaki ülkelerle işbirliği yapmasını sağlayacak. Dünya'da geçmişteki İpek Yolu bugün de Modern İpek Yolu Doğu'dan Batı yönündeydi. Artık geldiğimiz noktada herkes bu pastadan pay almak istiyor. Bu proje doğu batı yönündeki koridorlardan ziyade kuzey güney yönlü bir proje. Via Carpatia Otoyolu ile Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden bütün Avrupa'ya bağlanmış olacak" dedi.

"PROJE, LİTVANYA'NIN KLAİPEDA LİMANI'NDAN BAŞLAYAN VE BULGARİSTAN'DA ORTA KORİDOR'A BAĞLANIYOR"

Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz'e komşu olan ülkelerin başlattığı projenin çok doğru bir proje olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile kesişen ve bu koridorları doğrudan güçlendirecek bir proje. Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayan ve Bulgaristan'da Orta Koridor'a bağlanan Via Carpatia Projesi girişim üyesi olmamamıza rağmen desteklediğimiz bir proje. Biz bu projenin bir parçası olmaya ve her türlü işbirliğine hazırız. Orta koridor bağlantısı ile her şartta bizim de olmamız gereken bir proje. Konumumuz itibarı ile bu coğrafyada bir koridor olacaksa eğer bu Türkiye'siz olmaz. Türkiye her açıdan istikrarlı ve güvenli bir liman."