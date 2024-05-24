Hükümet ekonomi programından taviz vermeyecek! 1.5 ayda 54 milyar dolar girişi oldu

VATANDAŞA İYİ ANLATIN

Teşkilatlara ekonomi modelini iyi anlamaları ve vatandaşa da iyi anlatmaları gerektiğini ifade eden Bakan Şimşek, "Genel ekonomik görünümümüz iyi. Ekonomi programlarımızı halka açık seçik anlatın. Önceliğimizin alım gücünün artması ve enflasyonun yeniden tek haneye inmesi" diye konuştu. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nde de konuşan Şimşek, "Enflasyon yüksek ama düşecek, bunun için bir dezenflasyon programı geliştirdik. Şimdi bir yıllık geçiş dönemindeyiz ve dezenflasyon süreci artık başlamış durumda. Önümüzdeki 3 yıl enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz" dedi. Türkiye'deki yatırım fırsatlarına değinen Şimşek, Arap dünyası ekonomisiyle Türk ekonomisi arasında işbirliği kurulabilecek alanlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İki bölge arasındaki fırsatlara işaret eden, aradaki siyasi ilişkilerin de çok iyi seviyede olduğunu belirten Şimşek, Arap dünyası ve Türkiye'nin birbirini tamamladığı çok sayıda alan bulunduğunu dile getirdi. Bakan Şimşek, son 50 yılda Türk müteahhitlerin 136 ülkede yarım trilyon dolarlık proje gerçekleştirdiğini belirtti ve Arap ülkeleri ile üçüncü ülkelerde de ortak inşaat projelerine girişilebileceğini belirtti.