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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten OVP açıklaması: Düşüş önümüzdeki aylarda devam edecek

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten OVP açıklaması: Düşüş önümüzdeki aylarda devam edecek

Son dakika haberi...Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor. Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz.

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