Beklenen indirim benzine geliyor! 24 Mayıs 2024 güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…
Benzine indirim geliyor. Brent petrolün 81 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte benzinin litre fiyatına indirim geleceği belirtiliyor. Motorin fiyatlarında ise henüz bir indirim olacağına ilişkin açıklama gelmedi. Söz konusu indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Benzine indirim yolda! Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt pompa fiyatlarının anında değişmesine neden oluyor. Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ise benzine indirim olarak yansıyacak. İşte benzine ve motorine gelen indirim sonrası güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…
BENZİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?
Benzinin litre fiyatına 1,54 TL indirim geleceği açıkladı. Belirtilen indirim ise bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
İndirimin yansıması halinde benzinin litre fiyatı 42,74 TL'den 41,2 TL'ye gerileyecek.
24 MAYIS 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa
Benzin: 42,71 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG: 21,37 TL
Ankara
Benzin: 43,54 TL
Motorin: 41,09 TL
LPG: 21,39 TL
İzmir
Benzin: 43,94 TL
Motorin: 41,46 TL
LPG: 21,09 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana müjde! Ödemeler değişti: Sosyal Yardım paralarına zam piyangosu...
- 47 48 49 50 51 yaşa şahane emeklilik kılavuzu! 1999 2003 2005 2008 SGK girişine yaş, prim, gün fırsatı
- Emekliye 2'si bir arada zam açığa çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya kallavi maaş tablosu hesaplandı! 10.150, 11.250, 13.750 TL alana...
- Boşanma davalarında sistem değişti! Bundan sonra...
- Saatlerin sağa dönmesinin gizemi çözüldü! Duyunca çok şaşıracaksınız!
- Sıvı yağ kullanmayı kimse bilmiyormuş! Meğer yıllardır hep yanlış yapmışız
- B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde: Hemen başvuru yapmayı unutmayın!
- 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek
- Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye mühim tarihler geldi! Perşembe ve Cuma günü IBAN'a yatacak: 14.000, 16.250, 18.000 TL...
- EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024 | "sonuç.osym.gov.tr" ÖSYM engelli memur atama kurası hangi tarihte? EKPSS açıklandı mı?
- Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin