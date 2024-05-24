Beklenen indirim benzine geliyor! 24 Mayıs 2024 güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…

Benzine indirim yolda! Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt pompa fiyatlarının anında değişmesine neden oluyor. Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ise benzine indirim olarak yansıyacak. İşte benzine ve motorine gelen indirim sonrası güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…