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Beklenen indirim benzine geliyor! 24 Mayıs 2024 güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…

Giriş Tarihi: 24.05.2024 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
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Beklenen indirim benzine geliyor! 24 Mayıs 2024 güncel Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları…

Benzine indirim geliyor. Brent petrolün 81 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte benzinin litre fiyatına indirim geleceği belirtiliyor. Motorin fiyatlarında ise henüz bir indirim olacağına ilişkin açıklama gelmedi. Söz konusu indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine indirim yolda! Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt pompa fiyatlarının anında değişmesine neden oluyor. Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ise benzine indirim olarak yansıyacak. İşte benzine ve motorine gelen indirim sonrası güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Benzinin litre fiyatına 1,54 TL indirim geleceği açıkladı. Belirtilen indirim ise bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

İndirimin yansıması halinde benzinin litre fiyatı 42,74 TL'den 41,2 TL'ye gerileyecek.

24 MAYIS 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 42,71 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG: 21,37 TL

Ankara

Benzin: 43,54 TL

Motorin: 41,09 TL

LPG: 21,39 TL

İzmir

Benzin: 43,94 TL

Motorin: 41,46 TL

LPG: 21,09 TL

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