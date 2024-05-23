'Kalkınma Yolu ve Orta Koridor'un merkezi Türkiye! Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan flaş sözler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da katıldığı programda Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkat çekerken; Kalkınma ve Orta Koridor'un merkezinin Türkiye olduğuna vurgu yaptı. Bakan Uraloğlu, "Yatırımları bu bilinçle ve uluslararası koridor perspektifiyle ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki jeostratejik konumu itibarıyla, doğu-batı ve kuzey-güney koridorları üzerinde kilit bir noktada olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Bu anlamda, Türkiye'nin dahil olmadığı bir yapılanmanın çok da faydalı olmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda "Ulaştırma Altyapısını ve Küresel Bağlantısallığı Yeniden Canlandırmak İçin İş Birliğine Odaklanmak" temalı bakanlar açık oturumunda konuştu.
Pandemi iklim değişikliği, politik çekişmeler gibi tehdit unsurlarının arttığı dünyada, yeşil dönüşüm odaklı bir büyüme ve altyapı yatırımlarından azami faydayı sağlayabilmek için sürdürdülebilir projeleri ortaya koyulması gerektiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, diğer taraftan da yatırımların etkin kullanımı için bölgesel ve uluslararası iş birliklerin geliştirilmesine mutlaka ihtiyaç olduğunu belirtti. Uraloğlu, Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki jeostratejik konumu itibarıyla, doğu-batı ve kuzey-güney koridorları üzerinde kilit bir noktada olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Bu anlamda, Türkiye'nin dahil olmadığı bir yapılanmanın çok da faydalı olmayacağını düşünüyoruz" dedi.
"TÜRKİYE ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU'NUN MERKEZİNDE BİR ÜLKE"
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin birbirini tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte olan, Doğu-Batı aksında Orta Koridor ve Kuzey-Güney aksında ise Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Orta Asya'ya bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projelerinin merkezinde yer aldığını belirterek, "Yatırımları bu bilinçle ve uluslararası koridor perspektifiyle ele alıyoruz. Bunu yaparken de uluslararası finans kuruluşları ve bölgesel çok taraflı örgütlerle de iş birliğini ihmal etmiyoruz." şeklinde konuştu.
"BÖLGESEL İŞBİRLİKLERİNİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKİR"
Bakan Uraloğlu, uluslararası kuruluşların çatısı altında işbirliklerinin gerçekten kıymetli ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Uraloğlu, "Mutlaka bölgesel işbirliklerini geliştirmemiz gerekir. Bu noktada biz özellikle bölgemize hitap eden, birlikte olduğumuz ülkelerle işbirliğimizi artıyoruz. Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan olarak 2 yıl önce Bakanlar Konseyi kurduğumuzu ve birçok çalışmayı da bölgesel olarak yürüttüğümüzü söylemek isterim. Geçen ay içerisinde, Basra Körfezi'nden ülkemize ve oradan bütün Avrupa'ya gidecek olan hem demiryolu, hem otoyol, enerji nakil hatları ve iletişim hatlarını kapsayan 1200 kilometrelik Kalkınma Yolu Koridorunda Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar olarak imzaladık ve bir Bakanlar Konseyi kurarak çalışmaları başlattık." dedi.
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