’Kalkınma Yolu ve Orta Koridor’un merkezi Türkiye! Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş sözler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki jeostratejik konumu itibarıyla, doğu-batı ve kuzey-güney koridorları üzerinde kilit bir noktada olduğunu söyledi. Uraloğlu, "Bu anlamda, Türkiye'nin dahil olmadığı bir yapılanmanın çok da faydalı olmayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda "Ulaştırma Altyapısını ve Küresel Bağlantısallığı Yeniden Canlandırmak İçin İş Birliğine Odaklanmak" temalı bakanlar açık oturumunda konuştu.