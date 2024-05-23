TL mevduat ve KKM'de zorunlu karşılık oranları artırıldı
Türk Lirası mevduat ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. KKM'nin TL'ye geçişine ilişkin hedefin korunduğu belirtilen duyuruda, yenileme dahil toplam hedefin yüzde 75'e düşürüldüğü bilgisi verildi.
TCMB'den yapılan duyuruda, makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının artırıldığı belirtildi.
TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları şöyle belirlendi:
Duyuruda, zorunlu karşılıkların yarın tesis edileceği bildirildi.
Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında da KKM'nin TL'ye geçişine ilişkin hedefin korunduğu belirtilen duyuruda, yenileme dahil toplam hedefin yüzde 75'e düşürüldüğü bilgisi verildi.
Duyuruda, tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesaplarının bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından kaydedilerek, toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranının politika faiz oranının yüzde 40'ına düşürüldüğü ifade edildi.
YABANCI PARA KREDİLERE AYLIK YÜZDE 2 BÜYÜME SINIRI GETİRİLDİ
Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildiği belirtilen duyuruda, sınırı aşan kredi tutarı kadar TL cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildiği kaydedildi.
Duyuruda, "Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanacak olup, diğer kararlara ilişkin uygulama talimatları bankalara iletilecektir." ifadesi kullanıldı.
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