Turkuvaz Medya ve Yeni Asır’dan dev panel! Kentsel dönüşüm İzmir’de masaya yatırılıyor! Önümüzdeki 10 yıla rehberlik edecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu tarafından moderatörlüğü gerçekleşecek "Sürdürülebilir Dönüşüm" konulu panel zirvenin son oturumu olacak. Bu panele, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dönüşüm Alanları 5. Daire Başkanı Deniz Aydemir, Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman ve Novada Şirketler Grubu Genel Müdürü Osman İnce konuşmacı olarak katılacaklar.