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Emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim müjdesi!

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Emeklilere kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim müjdesi!

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında yaptığı konuşmada, emeklilerin tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanacaklarını duyurmuştu.

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