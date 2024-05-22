Türkiye’nin gururu TOGG dünya medyasında: İspanya’yı solladı

Togg T10X, Türkiye Otomotiv Distribütörleri Birliği verilerine göre 2023 yılında 19 bin 583 araç satışıyla Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarının yaklaşık üçte birini oluşturdu. Türkiye'de elektrikli araç satışları geçen yıl dokuz kat arttı ve bu satışlar Türkiye pazarını İtalya ve İspanya'dan daha büyük hale getirdi.

Uzmanlar Togg'un T10X'in yıl sonunda Almayanla ve gelecek yıl da Fransa'da yollara çıkacağını umut ediyor.