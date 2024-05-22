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Togg almak isteyenler dikkat! Özel kredi imkanında süre uzatıldı! Kura yok hızlı teslimat var...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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Togg almak isteyenler dikkat! Özel kredi imkanında süre uzatıldı! Kura yok hızlı teslimat var...

Türkiye'nin yerli gururur Togg için yapılan özel kredi kampanyası 26 Mayıs gün sonuna kadar uzatıldı. Yapılan açıklamada "Yoğun isteğiniz üzerine, sadece T10X V1 uzun menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteğimizi uzatıyoruz." denildi. İşte detaylar...

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