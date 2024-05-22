Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Haziran ayından sonra hızla düşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Haziran ayından sonra enflasyon çok hızlı şekilde düşecek. Enflasyon yıl sonu 30'lu, bir sonraki yıl 10'lu rakamları görür" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da düzenlenen Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'nda konuştu.
"FİNANSAL OKURYAZARLIK TEMEL EĞİTİMİN PARÇASI OLMALI"
Bakan Şimşek, finansal okuryazarlığın temel eğitimin parçası olmak zorunda olduğunu belirterek, "Platform herkese açık ve ücretsiz bir alan. Finansal okuryazarlık eğitimiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında protokol ve müfredata konulması konusunu için çalışıyoruz" dedi.
"HAZİRAN AYINDAN SONRA ENFLASYON ÇOK HIZLI ŞEKİLDE DÜŞECEK"
Enflasyonu tek haneye düşürme programının başarılı bir şekilde çalıştığını vurgulayan Şimşek şöyle konuştu:
"Enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde sermaye piyasayaları daha güçlü olacak. Enflasyonu tek haneye düşürme programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Aylık enflasyon oranları ile hedeflerimiz örtüşmeye başladı. Haziran ayından sonra enflasyon çok hızlı şekilde düşecek. Çok hızlı bir şekilde bu sene sonunda 30'lu rakamı görür. Gelecek sene de 10'lu rakam, bir sonraki sene de tek haneye düştüğünü görürüz. Daha sonra da bunu tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz."
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