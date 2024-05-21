EYT'li Esnaflar İçin Müjde! Emeklilik Kapıda: 9.000 Gün Prim Tarih Oluyor! Karar ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları EYT'li esnaflar için umut ışığı oldu. Bağ-Kur reformu ile 10 ve altında personel çalıştıran esnaflar 7.200 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Düzenlemenin bu yıl içinde torba yasa ile Meclis'e sevk edilmesi planlanıyor.
EYT düzenlemesi kapsamında, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve gerekli prim ile yıl şartlarını tamamlayan vatandaşlar için aylık alma imkanı sağlanmıştı. Şimdi ise emekliliği daha da kolaylaştıracak yeni adımlar atılıyor. Özellikle Bağ-Kur reformu ile yaklaşık 1 milyon kişi, bin 800 gün daha az prim ödeyerek emekli olma şansı bulacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, EYT'li erkek esnaflar 7 bin 200 gün primi tamamladıklarında hemen emeklilik maaşına kavuşabilecekler.
Kimler Faydalanacak?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre bu düzenlemenin özellikle bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafları kapsaması bekleniyor. Bu kesim için 5 yıllık prim avantajı sağlanacak ve küçük esnaf tanımı, düzenlemeyle netleştirilecek. Bu tanıma göre, 10 ve altında personel çalıştıran esnaflar için prim gün şartı 9 binden 7 bin 200 güne düşürülecek.
Düzenleme Hangi Aşamada?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili son yaptığı açıklamada reform çalışmalarının devam ettiğini belirtti. "Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Kısa zamanda bu düzenlemeyi neticelendirmeye gayret edeceğiz," diyerek, Bağ-Kur'lular için düzenlemenin bu yıl içinde torba yasa tasarısıyla Meclis'e sevk edilmesinin planlandığını ifade etti.
7200 Gün ve Yeni Yaş Şartları
Hazırlanacak düzenlemeyle, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan kadın ve erkek Bağ-Kur'lular için de prim şartı bin 800 gün azalacak. Ancak, 7200 prim gününü tamamlamış olanların başlangıç tarihine göre belirlenen yaş şartını da tamamlamaları gerekecek. Örneğin, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe başlayan kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için 60 olacak; bu tarihten sonra başlayanlar için ise yaş şartı 65 olacak.
3.5 Yıl Kuralı Değişiyor
Yeni düzenleme, son 3.5 yıl SSK'lı olarak çalışma şartını da büyük ölçüde ortadan kaldıracak. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emeklilik kurumu, son 3.5 yılda en fazla çalışılan statüye göre belirleniyor. Ancak, 1 Ekim 2008 sonrası için, hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, o kurumun şartlarıyla emeklilik hakkı kazanılacak.
Bu reformlar, emeklilik sürecini kolaylaştırarak milyonlarca vatandaşın hayatını olumlu yönde etkileyecek önemli adımlar arasında yer alıyor.
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