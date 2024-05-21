EYT’li Esnaflar İçin Müjde! Emeklilik Kapıda: 9.000 Gün Prim Tarih Oluyor! Karar ne zaman çıkacak?

EYT düzenlemesi kapsamında, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve gerekli prim ile yıl şartlarını tamamlayan vatandaşlar için aylık alma imkanı sağlanmıştı. Şimdi ise emekliliği daha da kolaylaştıracak yeni adımlar atılıyor. Özellikle Bağ-Kur reformu ile yaklaşık 1 milyon kişi, bin 800 gün daha az prim ödeyerek emekli olma şansı bulacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, EYT'li erkek esnaflar 7 bin 200 gün primi tamamladıklarında hemen emeklilik maaşına kavuşabilecekler.