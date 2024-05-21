Aile ve Gençlik Fonu’na 9 bin 38 başvuru! 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi | Bakan Göktaş duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor

"KADINI VE AİLEYİ KARŞI KARŞIYA GETİREN ANLAYIŞI REDDEDİYORUZ"

Bakan Göktaş, Başkan Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada da yer verdiği Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na yönelik soru üzerine, bakanlık olarak özellikle aileyi merkeze alan bir vizyon belgesi ve eylem planını Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiklerini vurguladı.

15 Mayıs Dünya Aile Günü'nde kamuoyuyla paylaştıkları belgenin 2024-2028 yıllarını kapsadığını, 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içerdiğini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu belgeye yönelik çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu geri dönüşler bize toplumun, ailenin güçlendirilmesine yönelik hassasiyetinin ve beklentilerinin yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu durum açıkçası bizleri çok memnun etti. Aile kurumunun ve kadın, erkek, çocuk, engelli, yaşlı ayrımı gözetmeksizin tüm aile bireylerinin korunması ve güçlendirilmesi, Anayasamızın bizlere yüklediği bir sorumluluktur."