Aile ve Gençlik Fonu'na 9 bin 38 başvuru! 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi | Bakan Göktaş duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğunu açıkladı. Göktaş fona ilişkin "Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor." dedi.
Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son duruma ilişkin bir soru üzerine Göktaş, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen fona şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğunu aktardı.
Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen projeyle aile kurumunun desteklenmesini, güçlendirilmesini ve gençlerin sosyal risklere karşı korunmasını hedeflediklerini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:
"Projenin pilot uygulamasına Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başladık. Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin, bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması, bununla birlikte evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz."
"KADINI VE AİLEYİ KARŞI KARŞIYA GETİREN ANLAYIŞI REDDEDİYORUZ"
Bakan Göktaş, Başkan Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada da yer verdiği Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na yönelik soru üzerine, bakanlık olarak özellikle aileyi merkeze alan bir vizyon belgesi ve eylem planını Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiklerini vurguladı.
15 Mayıs Dünya Aile Günü'nde kamuoyuyla paylaştıkları belgenin 2024-2028 yıllarını kapsadığını, 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içerdiğini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu belgeye yönelik çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu geri dönüşler bize toplumun, ailenin güçlendirilmesine yönelik hassasiyetinin ve beklentilerinin yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu durum açıkçası bizleri çok memnun etti. Aile kurumunun ve kadın, erkek, çocuk, engelli, yaşlı ayrımı gözetmeksizin tüm aile bireylerinin korunması ve güçlendirilmesi, Anayasamızın bizlere yüklediği bir sorumluluktur."
Söz konusu belge ve eylem planının "kadını güçsüzleştirmeye yönelik" olduğu iddiasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Göktaş, şunları kaydetti:
"Aileyi güçlendirmenin, kadını zayıflattığı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Eylem planı ve genelge ile tesis edilmesi amaçlanan sistem, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi çalışmalarıyla bir tezat teşkil etmemektedir. Eylem planında yer alan faaliyetler incelendiğinde, kadın haklarına gölge düşüren, kadın konusundaki çalışmalarla zıtlık barındıran herhangi bir ifadeye rastlamak mümkün değildir. Aksine bakanlığımızın görev alanı kapsamındaki tüm hizmet alanlarında sistematik ve birbiriyle uyumlu mekanizmaların hayata geçirildiğini göstermektedir.
Mesela ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri çerçevesinde kapsayıcı bir yaklaşımla hazırladığımız 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı 8 Mart 2024 Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyuna duyurduk. 25 Kasım 2023'te yayımlanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile de kadına karşı şiddetin önlenmesinde çok yönlü ve bütüncül yaklaşım ile kararlı mücadele için yapılacak çalışmaları vurguladık. Attığımız kıymetli adımlara gölge düşürmeyi, itibarsızlaştırmayı amaçlayan art niyetli söylemler, bizleri bu sorumluluğumuzu yerine getirmekten alıkoyamayacaktır."
Kadını ve aileyi karşı karşıya getiren anlayışı reddettiklerini dile getiren Göktaş, bakanlık olarak çalışmalarını, ailenin, kadının ve erkeğin sevgi, merhamet, birlik ve beraberlikle var ettiği müessese olduğu anlayışıyla yürüttüklerini, sağlıklı aileler kurulması konusunda üzerlerine düşeni yapmaya devam ettiklerini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resimdeki gizli kediyi 7 saniyede bulanın zihni yapay zeka gibi çalışıyor!
- 9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geldi mi? Af veya ceza indirimi...
- ❌ Çamaşırlarınızı 40 derecede yıkamayın: Öğrenince bin pişman olacaksınız
- A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu
- Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...
- 1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12'den emeklilik hesabı! Yaş, prim, gün tablosu...
- İran haritada nerede, güncel nüfus oranı kaç? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir? Başkenti, para birimi...
- Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...
- Reisi öldü mü? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...
- 20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...
- Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...
- TOD TEK MAÇ SATIN ALMA 2024! Galatasaray Fenerbahçe derbi Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV üyeliği nasıl yapılır?