Türkiye turizmde Avrupa'nın zirvesinde! Listeleri altüst etti
Dünya Ekonomik Forumu ve Surrey Üniversitesi tarafından hazırlanan Seyahat ve Turizm Endeksi 2024 (TTDI) raporuna göre Türkiye, Güney Avrupa'nın seyahat ve turizmde "en iyi gelişen ülkesi" oldu. Türkiye ayrıca seyahat ile seyahat ve turizm önceliklendirilmesi göstergesinde de 18 sıra birden yükseldi ve dünyanın 2'nci ülkesi oldu.
Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Surrey Üniversitesi ile hazırladığı Seyahat ve Turizm Endeksi 2024 (TTDI) raporuna göre, Güney Avrupa'nın seyahat ve turizmde "en iyi gelişen" ülkesi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki yılda bir hazırlanan ve 119 ülkenin seyahat ve turizm sektörlerinin birçok faktörün dikkate alınarak analiz edildiği raporla, turizmde rekorlara imza atan Türkiye'nin dünya seyahat ve turizm hareketliliğindeki büyümesi tescillendi.
Dünya Ekonomik Forumu'nun iki yılda bir yayımladığı endeks sonuçlarına göre, 8 basamak birden yükselen Türkiye, 119 ülke arasında 29'uncu oldu.
Türkiye'nin 4,39 olan endeks puanı dünya ortalamasından yüzde 10,6 daha yüksek olurken Avrupa ortalamasının ise yüzde 3 üzerinde yer aldı. Bu yükselişle Türkiye, Hırvatistan, İtalya, Malta ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu yer aldığı Güney Avrupa kategorisinde öne çıkan ülke oldu.
TÜRKİYE, TURİZMİ EN FAZLA ÖNCELİKLENDİREN 2'NCİ ÜLKE
Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'ne göre Türkiye, seyahat ile seyahat ve turizm önceliklendirilmesi göstergesinde yüzde 14 ilerleme kaydederek 18 sıra birden yükseldi ve dünyanın 2'nci ülkesi oldu.
Hava yolu taşımacılığı altyapısında da gelişme gösteren Türkiye, endeksin bu göstergesinde 10 sıra birden yükseldi ve dünyada ilk 10 ülke arasına girmeyi başararak 8'inci sırada yer aldı.
Raporun kültürel varlıklar göstergesinde 13'üncü sıradaki konumunu koruyan Türkiye, eğlence dışı alanlarda 7 basamak yükselerek 16'ncı sıraya ulaştı.
Doğal kaynaklar kriterindeyse 24 sıra birden yükseliş yaşanırken, Türkiye bu kategoride 32'nci oldu. Endekste fiyat rekabetçiliği, turist hizmetleri ve altyapısı, emniyet ve güvenlik, insan kaynakları, iş gücü piyasası, talep sürdürülebilirliği ve iş ortamı Türkiye'nin gelişime açık göstergeleri olarak raporlandı.
YENİLENEN ENDEKSTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEM KAZANDI
Dünya Ekonomik Forumu, küresel turizm hareketliliğine yönelik çalışmasını 2007-2019 yılları arasında Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) olarak iki yılda bir yayımlıyordu.
Koronavirüs salgını sonrasında göstergeleri değiştirilen rapor, 2022'den sonra Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi (TTDI) olarak yayımlanmaya başladı ve endekste sürdürülebilirlikle ilgili göstergeler ağırlık kazandı.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği gibi uluslararası örgütlerin veri sağlayıcısı olduğu, Sabancı Üniversitesi ile TÜSİAD ortak girişimi "Rekabet Forumu"nun koordinasyonunda yürütülen "Yönetici Görüşleri Anketi" ile de veri sağlanan endeks, yeni veri setleri, kaynakları ve metodolojiyle yayımlandı. Dünya Ekonomik Forumunun endeksine "wef.ch/ttdi24" adresinden ulaşılabiliyor.
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