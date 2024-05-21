Türkiye turizmde Avrupa’nın zirvesinde! Listeleri altüst etti

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Surrey Üniversitesi ile hazırladığı Seyahat ve Turizm Endeksi 2024 (TTDI) raporuna göre, Güney Avrupa'nın seyahat ve turizmde "en iyi gelişen" ülkesi oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki yılda bir hazırlanan ve 119 ülkenin seyahat ve turizm sektörlerinin birçok faktörün dikkate alınarak analiz edildiği raporla, turizmde rekorlara imza atan Türkiye'nin dünya seyahat ve turizm hareketliliğindeki büyümesi tescillendi.