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Türksat 6A'nın bazı ekipmanlarının radyo frekans tasarımı İzmir'de yapıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Türksat 6A’nın bazı ekipmanlarının radyo frekans tasarımı İzmir’de yapıldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yer istasyonuyla haberleşmesini sağlayacak bazı anten ve mikrodalga ekipmanları radyo frekans tasarımlarının İzmir'deki Yaşar Üniversitesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

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