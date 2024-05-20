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Fenerbahçe yatırımcısı borsada derbi galibiyetini kutluyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Fenerbahçe yatırımcısı borsada derbi galibiyetini kutluyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı mağlup ederek taraftarını sevindiren Fenerbahçe'nin borsada işlem gören hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak yatırımcısının da yüzünü güldürdü.

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