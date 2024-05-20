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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 personel alınacak

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 personel alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 12 daimi işçi statüsünde personel alımı yapılacak.

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