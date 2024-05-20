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TÜİK'e 21 sözleşmeli personel alınacak

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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TÜİK’e 21 sözleşmeli personel alınacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 21 sözleşmeli personel istihdam edecek. Uygulamalı ve sözlü sınav ise 1-12 Temmuz tarihlerinde kurumda gerçekleştirilecek.

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