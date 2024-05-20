Borsa günü rekorlarla tamamladı! Tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazancıyla günü 10.739,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.775,00 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,29, holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,21 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,85 ile bilişim oldu.
Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 265,47 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başladı.
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesinde dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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