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Bursa'da ekmeğe 'gizli' zam: Gramajlar düşürüldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Bursa’da ekmeğe ’gizli’ zam: Gramajlar düşürüldü

Bursa’da 1 Ocak’tan bu yana 250 gram ekmek 10 liradan satılıyordu ancak gizli zam yapılarak ekmeklerdeki gramajlarda düşüşe geçildi. 15 Mayıs tarihinden itibaren ekmekler aynı fiyata ancak 200 gram şeklinde satışa sunulmaya başlandı.

Bursa'da Ocak ayında 250 gram olarak üretilen ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, artan maliyetlerden dolayı Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 15 Mayıs tarihinde bir araya geldi. Alınan karar gereği, fiyatta değişiklik yapılmazken, gramajda indirime gidildi.

GRAMAJLAR DÜŞÜRÜLDÜ

15 Mayıs tarihine kadar 250 gram francala ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, bu tarihten itibaren aynı fiyata ancak 200 gram olarak satışa sunulacak. Aynı şekilde fiyatları 20 ve 25 lira olan tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeği ise 400 gramdan 300 grama indirildi.

ZAM YAPILDI

30 liradan satılan köy ve Trabzon ekmeği ise 700 gramdan 600 grama geriledi. Tek zam gelen ise roll ekmek oldu. 50 gramı 3,5 liradan satılan roll ekmek, 4 lira oldu.

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