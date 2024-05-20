Bursa’da ekmeğe ’gizli’ zam: Gramajlar düşürüldü

GRAMAJLAR DÜŞÜRÜLDÜ

15 Mayıs tarihine kadar 250 gram francala ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, bu tarihten itibaren aynı fiyata ancak 200 gram olarak satışa sunulacak. Aynı şekilde fiyatları 20 ve 25 lira olan tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeği ise 400 gramdan 300 grama indirildi.