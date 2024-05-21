Hedef 15 milyar dolar! Türk yatırımlarının beşinci durağı Romanya
Türk şirketleri son yıllarda dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterirken, Avrupa'da en çok yatırım yapılan ülkelerden biri de Romanya oldu. 5 bine yakın firmanın faal olduğu ülke ile ticaret hedefi 15 milyar dolar seviyesine çekildi.
Türkiye ile ekonomik ilişkileri hızlı bir ivmeyle son 30 yılda ciddi büyüyen Romanya, Türk firmaları için de ciddi fırsatlar sunan bir ülke. Doğrudan yatırımlar açısından Romanya, AB ülkeleri arasında Türk şirketlerinin yatırım yaptığı ilk 10 ülke arasında. Müteahhitlik sektöründe ise Avrupa'da birinci sırada. 5 bine yakın firma faal ve kayıtlı firma sayısı da bunun çok üstünde. Ülkede elektronik ürünlerden gıda sektörüne, bilgi iletişim sektöründen mobilya sektörüne kadar önemli Türk yatırımları var.
7.5 MİLYAR $ YATIRIM
Üçüncü ülkelerden gelen yatırımlar da dahil edildiğinde Romanya'da doğrudan Türk yatırımları, 7.5 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu firmalar genel olarak imalat, metal sanayi, gıda, inşaat ve sağlık alanında faaliyet gösteriyor. 2002-2024 arasındaki dönemde Romanya'dan Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım ise 21 milyon dolar oldu.
Sabah'ın haberine göre Aralık 2023 verilerine göre, Türkiye'de 293 Romanya menşeli firma bulunuyor. Türkiye ile Romanya arasındaki ikili ticaret hacmi, geçen yıl 10 milyar doları aştı. Birçok ülke pazarına ulaşmayı kolaylaştıran Romanya, Avrupa'nın Karadeniz'deki stratejik limanı konumunda. Romanya, AB ülkeleri arasında Türkiye'nin dış ticaret hacmi açısından yedinci sırada yer alıyor.
HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
Türkiye ile Romanya arasındaki ikili ticaret hacminde de hedef yükseldi. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 11 milyar dolara yaklaşmıştı. Hedef, 2025'te bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmak. Türkiye, Romanya ile dış ticaretinde net ihracatçı konumunda. 2015'te 207 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2018'de 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 2021 ve 2022 yıllarında Romanya'ya ihracatı yıllık bazda yüzde 34 artarak, dış ticaret fazlası sırasıyla 1.7 milyar dolar ve 3.6 milyar dolar seviyesine yükseldi.
TİCARETTE 11'İNCİ SIRADA
2023'te ise Türkiye'nin ihracatı yatay seyrederken ithalatı yüzde 10 arttı. Türkiye'nin Romanya'ya ihracatındaki payı 2019'da yüzde 4.5 seviyesindeyken, 2022'de yüzde 5.6'ya yükseldi. 2023 yılında ise yüzde 4.8'e geriledi. Aynı tarihte dış ticaret fazlası 3.3 milyar dolar seviyelerine düştü. 2023 yıl sonu itibariyla iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 11 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Böylece Romanya, Türkiye'nin ihracatında 11. sırada yer aldı. Romanya, Türkiye'den en fazla; otomobiller, teller, kablolar, elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler ve mısır alıyor. Romanya, Türkiye'ye en çok; karayolu taşıtları, ilaç, ham petrol, otomobil-petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar satıyor.
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