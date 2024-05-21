Hedef 15 milyar dolar! Türk yatırımlarının beşinci durağı Romanya





HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Romanya arasındaki ikili ticaret hacminde de hedef yükseldi. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 11 milyar dolara yaklaşmıştı. Hedef, 2025'te bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmak. Türkiye, Romanya ile dış ticaretinde net ihracatçı konumunda. 2015'te 207 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2018'de 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin 2021 ve 2022 yıllarında Romanya'ya ihracatı yıllık bazda yüzde 34 artarak, dış ticaret fazlası sırasıyla 1.7 milyar dolar ve 3.6 milyar dolar seviyesine yükseldi.