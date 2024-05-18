Avrupa’nın güneş enerjisi devleri Kalyon PV’de buluştu

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği 17 milyon euro bütçeli IBC4EU projesinde, ülkemizi temsil eden tek Türk firma olan Kalyon PV'nin CEO'su Ersan Tüfekçi, uluslararası 21 ortağı bulunan projede, teknolojinin takipçisi değil, üreticisi olmaları ile dikkat çektiklerini belirtti.

Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki Ar-Ge çalışmaları ile gerek yurt içinde gerek yurt dışında ses getiren çalışmalara imza atan Kalyon PV, Avrupa Birliği Horizon Europe Araştırma ve Yenilik Programı kapsamında finanse edilen IBC4EU projesinin dördüncü buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yenilikçi güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanan, ülkemizden Kalyon PV'nin dahil olduğu, uluslararası 21 ortaklı projenin dördüncü değerlendirme toplantısı, 15-16 Mayıs'ta Kalyon PV ev sahipliğinde gerçekleşti.