Avrupa'nın güneş enerjisi devleri Kalyon PV'de buluştu
Avrupa'nın güneş enerjisi alanında en önemli Ar-Ge girişimlerinden biri kabul edilen IBC4EU projesi kapsamında, Avrupa'nın enerji otoriteleri Kalyon PV’de buluştu. 9 ülkeden gelen 30 kişilik proje heyeti, yürüttükleri sürdürülebilir enerji çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, Kalyon PV’nin tam entegre fabrikasına övgü yağdırdı.
Avrupa Birliği'nin finanse ettiği 17 milyon euro bütçeli IBC4EU projesinde, ülkemizi temsil eden tek Türk firma olan Kalyon PV'nin CEO'su Ersan Tüfekçi, uluslararası 21 ortağı bulunan projede, teknolojinin takipçisi değil, üreticisi olmaları ile dikkat çektiklerini belirtti.
Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki Ar-Ge çalışmaları ile gerek yurt içinde gerek yurt dışında ses getiren çalışmalara imza atan Kalyon PV, Avrupa Birliği Horizon Europe Araştırma ve Yenilik Programı kapsamında finanse edilen IBC4EU projesinin dördüncü buluşmasına ev sahipliği yaptı. Yenilikçi güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanan, ülkemizden Kalyon PV'nin dahil olduğu, uluslararası 21 ortaklı projenin dördüncü değerlendirme toplantısı, 15-16 Mayıs'ta Kalyon PV ev sahipliğinde gerçekleşti.
Almanya, Litvanya, Norveç, Hollanda, İtalya, Belçika, Fransa ve Finlandiya'dan gelen proje temsilcilerinden oluşan 30 kişilik heyet, güneş enerjisi teknolojileri konusunda yaptıkları Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Avrupa'nın güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren öncü firmalarının temsilcileri, güneş paneli üretiminde dünyanın en ileri teknolojilerine imza atan Kalyon PV'nin tesislerini de gezerek, Kalyon PV'nin yenilikçi çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirtti.
Avrupa'nın en önemli güneş enerjisi Ar-Ge girişimlerinden biri kabul edilen, 17 milyon euro bütçeli IBC4EU projesinde, birbirine geçmiş arka temaslı (IBC) güneş hücreleri ve modüllerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. 4 Kasım 2022'de startı verilen IBC4EU projesinin, Ekim 2025'te tamamlanması planlanıyor.
AVRUPA GÜNEŞ ENERJİSİ OTORİTELERİNDEN ÖVGÜ YAĞDI
Daha önce Almanya ve Finlandiya'da düzenlenen IBC4EU projesinin dördüncü buluşmasına ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, şunları kaydetti: IBC4EU projesinde, sektörde aktif olarak çalışılan teknolojileri yakından izliyor ve geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Bu projede Kalyon PV olarak ise teknolojinin takipçisi değil, üreticisi olmamız ve Ar-Ge'deki başarılarımız ile dikkat çekiyoruz. Sektörümüzün uluslararası önemli paydaşları arasında ülkemizi temsil ederken, sürdürülebilir enerjiye erişimi artırmak için kararlı taahhütlerimizi göstermekten de mutluluk duyuyoruz. Gerek Ar-Ge çalışmalarımız gerek iş yapış biçimlerimiz gerek teknolojik alt yapımız ile güneş enerjisinin Avrupa'daki otoriteleri kabul edilen projedeki paydaşlarımızdan aldığımız övgü dolu sözler de motivasyonumuzu artırıyor.
Projenin koordinatörlüğünü yürüten Uluslararası Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi ISC Konstanz'ın Temsilcisi Florian Buchholz ise "İki gün boyunca verimli toplantılar gerçekleştirdik. Şu anda projenin yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Teknik hedeflerimizin çoğuna ulaştığımızı söyleyebiliriz. Öte yandan bir araya gelip herkesle bizzat tanışmak çok güzeldi. Kalyon PV'nin bu projenin bir parçası olmasından dolayı gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Kalyon PV bu projede tam entegre üretim hattına sahip olmalarıyla bizim en önemli ortağımız. Dolayısıyla bu projede yer almaları çok değerli" dedi.
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