17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İşsizlik rakamları açıklandı: İlk çeyrekte yüzde 8,7'e geriledi

İşsizlik rakamları açıklandı: İlk çeyrekte yüzde 8,7'e geriledi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
ABONE OL
İşsizlik rakamları açıklandı: İlk çeyrekte yüzde 8,7’e geriledi

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azaldı ve ile yüzde 8,7 oldu. 2024 yılı I. çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişiye ulaşırken istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 49,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 32 MİLYONA ULAŞTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANLARI

İşgücü 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 563 bin kişi artarak 35 milyon 546 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 36,7 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 20,9 olarak tahmin edildi.

SANAYİ İSTİHDAMINDA ARTIŞ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 73 bin kişi, sanayi sektöründe 103 bin kişi, inşaat sektöründe 82 bin kişi, hizmet sektöründe 276 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58,0'ı ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 43.5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,5 saat olarak gerçekleşti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA