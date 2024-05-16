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Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi İstanbul’da devam ediyor

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2024
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Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi İstanbul’da devam ediyor

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 17 Mayıs Cuma günü Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu’nda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner’in açılış konuşmasından sonra Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Güngör ve Doğaner’in sorularını özel oturumda yanıtlayacak.

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