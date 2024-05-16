Konya Şeker’den binlerce çiftçiye müjde! 293 milyon TL’lik avans için tarih verildi

Erkoyuncu, her gün ülkenin milyonlarca hanesindeki sofralara koyulan gıdaların gerçek kahramanları olan çiftçileri her koşulda destekleme gayreti ve azminde olduklarını dile getirdi.

SULAMA VE SÖKÜM AVANSLARI DA YOLDA, GELİYOR

Üreticileri mağdur etmeden ve taleplerine ellerinden geldiğince yardımcı olarak süreci devam ettirdiklerini belirten Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"2024-2025 kampanya döneminde pancar üreticisi ortaklarına 293 milyon liralık nakdi ödemelerimize başladık. İlk olarak çiftçimizin çapa avansı, 17 Mayıs Cuma saat 17.00'den sonra hesaplara yatacak. İlerleyen süreçte de sulama ve söküm avanslarımızı dağıtacağız. Çiftçimizin ücretini alın teri kurumadan önce ödeme gayesiyle hareket ediyor ve çiftçimizi doğabilecek tüm mağduriyetlerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Çiftçimiz ürettikçe ülkemiz büyümeye ve kalkınmaya devam ederken Anadolu'nun bağrından doğan ve bugün her alanda başarısını kanıtlayan Torku'muz da gücünü kanıtlamaya devam edecek."