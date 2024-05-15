Akaryakıtta yeni dönem başladı: Benzin istasyonlarında fiyat tabelaları değişti
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) akaryakıtta alınan kararı sonrası yeni dönem bugün itibarı ile başladı. Benzin istasyonlarında EPDK’nın tek fiyat kararı uygulanıyor. Tek fiyat uygulaması ise İstanbul'da tabelalara yansıdı. Tabelalarda fiyatlar, iki fiyatta sabitlendi ve 13 bin bayide bu karar uygulanmaya başladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi. EPDK'nın kararına göre Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.
İKİ FİYATTA SABİTLENDİ
Benzin istasyonları da bu karar kapsamında dijital fiyat tabelalarını değiştirdi. Tabelalarda fiyatlar, motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan olmak üzere iki fiyatta sabitlendi. 13 bin bayide bu karar uygulanmaya başladı.
İSTANBUL'DA TABELALARA YANSIDI
Tek fiyat uygulaması tabelalara yansıdı. İstanbul'daki akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarındaki tek fiyat göze çarptı. Dağıtıcı lisans sahipleri yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebiliyor.
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