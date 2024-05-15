Akaryakıtta yeni dönem başladı: Benzin istasyonlarında fiyat tabelaları değişti

İKİ FİYATTA SABİTLENDİ

Benzin istasyonları da bu karar kapsamında dijital fiyat tabelalarını değiştirdi. Tabelalarda fiyatlar, motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan olmak üzere iki fiyatta sabitlendi. 13 bin bayide bu karar uygulanmaya başladı.