Tarım ve Orman Bakan Yumaklı'dan "yaş çay alım fiyatı"na ilişkin yeni açıklama
Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yaş çay alım fiyatları ve ÇAYKUR'un alım fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, onun üzerine makul gelir ya da kar konulur buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok." şeklinde konuştu.
Yaş çay alım fiyatlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklamalar geldi. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2024 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatına dair üreticilerin tepkilerinin sorulması üzerine Yumaklı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının maliyetlere bakılarak yapıldığını söyledi.
'ALIM FİYATI MAKUL'
ÇAYKUR'un alım fiyatıyla maliyetlerin arasında anormal bir durumun olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, onun üzerine makul gelir ya da kar konulur buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok. Ama geçen yıllarda da hatırlıyorsanız bu beklentiler çoktu, çok daha yükseklere çekilmişti. Doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası" diye konuştu.
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