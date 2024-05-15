Mehmet Şimşek’ten fiyat istikrarı için net mesaj: Hükümet ne gerekiyorsa yapacak

Enflasyonla mücadelede mali politikanın sıkılaştırılacağına ve gelir politikalarının daha destekleyici olacağına işaret eden Şimşek, "Ama önemli olan yapısal reformlardır. Yapısal reformlar yoluyla verimliliği ve rekabet gücünü artıracağız. " ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, yatırımların daha verimli alanlara yönlendirileceğinin ve daha fazla mali alan yaratmak için bazı harcamaların da kesileceğinin altını çizdi.