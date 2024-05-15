Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı
Milyonlarca kişi asgari ücrete temmuz ayında zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? sorularına yanıt ararken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam ve emekliye refah payı ile ilgili son dakika açıklaması geldi.
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Işıkhan "Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak" dedi.
EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Bakan Işıkhan, "Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?" şeklindeki soruya ise "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim." ifadelerini kullandı.
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