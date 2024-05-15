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Son dakika | Rekabet Kurumu'ndan harekete geçti! Raf fiyatlarına müdahale iddiası

Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Son dakika | Rekabet Kurumu’ndan harekete geçti! Raf fiyatlarına müdahale iddiası

Son dakika haberi...Lily, Terra, Senso, Pufla ve Select markalı ürünleri bünyesinde bulunduran Viking Kâğıt’ın kendisinden ürün alıp satan marketlerin raf fiyatlarını belirlemek suretiyle Rekabet Kanunu’nu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldı.

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