Bütçe uygulama sonuçları açıklandı: Merkezi yönetim 177 milyar 830 milyon TL açık verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri nisanda 595 milyar 813 milyon lira, giderleri ise 773 milyar 643 milyon lira olurken merkezi yönetim bütçesi nisanda 177 milyar 830 milyon lira
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 122,3 artarak 595 milyar 813 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 93,2 artışla 773 milyar 643 milyon liraya ulaştı.
NİSANDA 177 MİLYON TL AÇIK VERDİ
Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110,1 yükselerek 2 trilyon 233 milyar 11 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 102,3 artarak 2 trilyon 924 milyar 323 milyon lirayı buldu.
Merkezi yönetim bütçesi nisanda 177 milyar 830 milyon lira, ocak-nisan döneminde de 691 milyar 312 milyon lira açık verdi.
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