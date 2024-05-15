Enflasyonun düşüşe geceği ay belli oldu! Uluslararası kuruluştan dikkat çeken rapor

2025 İÇİN EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3

Rafik Selim, ekonomik büyümenin bu yıl hafif şekilde yavaşlamasının ardından 2025'te yüzde 3'e yükselmesini beklediklerine işaret ederek, "Ekonomide orta vadede daha güçlü büyüme, yetkililerin ortodoks para ve maliye politikalarına bağlılıklarını sürdürmeleri ve yapısal reformların daha hızlı uygulanmasıyla desteklenebilir." diye konuştu.

Ancak çoğu dış kaynaklı bazı risklerin bulunduğunu ifade eden Selim, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan ve bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 1'in altında kalması beklenen Avrupa'daki görünümün bu kapsamdaki temel risk olduğunu dile getirdi.

Selim, Türkiye'yi çevreleyen bölgedeki jeopolitik gerilimlerin artması ve sıkı dış finansman koşullarının da bu riskler arasında yer aldığını bildirdi.