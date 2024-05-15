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Ankara Üniversitesine 139 sözleşmeli personel alınacak

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Ankara Üniversitesine 139 sözleşmeli personel alınacak

Ankara Üniversitesi, 139 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar, başvurularını internet sitesinden 15-29 Mayıs tarihleri arasında yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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