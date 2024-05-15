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Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 13 bin bayide bugün itibarıyla fiyatlar güncellendi.

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