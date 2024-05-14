Emlak alım satımında yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı: 31 Aralık son tarih

BAKANLIK 6 AYA KADAR UZATABİLECEK

Buna göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerce 31 Aralık'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacak. Ayrıca, Bakanlık söz konusu süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.