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Son dakika | Türkmenistan gazı için büyük adım! Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye gelecek

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Son dakika | Türkmenistan gazı için büyük adım! Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye gelecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikail Cabbarov ile "Türkiye-Azerbaycan Doğal gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katıldı. Bakan Bayraktar, "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz" dedi.

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