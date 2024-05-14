Sıfır Atık projesine bir ödül daha! Portekiz’de verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesine dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" projesi, her yıl Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen AKDENİZ-PA ödülüne değer görüldü.