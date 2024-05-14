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Sıfır Atık projesine bir ödül daha! Portekiz'de verilecek

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024
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Sıfır Atık projesine bir ödül daha! Portekiz’de verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen "Sıfır Atık" projesi AKDENİZ-PA ödülüne değer görüldü. Ödül yarın Portekiz'de yapılan törenle verilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesine dair açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 2017'de başlatılan "Sıfır Atık" projesi, her yıl Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde, bölgenin barış ve refahına faaliyetleriyle katkıda bulunan projelere verilen AKDENİZ-PA ödülüne değer görüldü.

BAKAN ÖZHASEKİ KATILACAK
Portekiz'in Braga şehrinde yarın gerçekleştirilecek özel törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Bakan Özhaseki katılacak.

YAPILAN ÇALIŞMALAR ANLATILACAK
Ödülü alacak Özhaseki, Forum Braga Konferans Salonu'ndaki törende, Sıfır Atık başta olmak üzere iklim krizi, millet bahçeleri, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi gibi konularda yapılan çalışmaları da anlatacak.

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