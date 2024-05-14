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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ekonomi için flaş mesaj: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan ekonomi için flaş mesaj: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz

TCMB Başkanı Karahan Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada yukarı yönlü risklerin farkında olduklarını ve enflasyonu düşürmek için adım atacaklarını ifade etti. Karahan ayrıca "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.

Karahan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, sosyal refaha en önemli katkılarının fiyat istikrarı yoluyla olduğunu söyledi.

"MANŞET ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜN EŞİĞİNDEYİZ"

Piyasaların şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inandığını ifade eden Karahan, "Ama tahminimiz konusunda farklılıklar var." ifadesini kullandı. Yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirten Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.

Karahan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile enflasyonla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

TCMB Başkanı Karahan, yapay zeka konusunda olan biten her şeyi çok yakından takip ettiklerini de bildirdi.

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