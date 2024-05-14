Kurban bayramına geri sayım başladı: İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatları...
Kurban Bayramına az bir süre kala hayvan pazarları kurulmaya başlandı. Bu yıl kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise kurban fiyatlarını araştırır oldu. Geçtiğimiz yıla oranla kurbanlık hayvan fiyatlarında artış yaşandı. İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'de hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. İstanbul'da ortalama büyükbaş hayvan 80-160 bin TL, küçükbaş ise 7-18 bin TL arasında değişirken bu fiyatlar Ankara'da büyükbaş 60-250 bin TL, küçükbaş da ise 8-2 bin TL şeklinde.İşte küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatları ve haberin detayları...
Türkiye'nin dört bir yanında kurbanlık hayvan pazarlarında satışlar yavaştan başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'Balıkesir kuzusu' olarak ünlenen ve coğrafi işarete sahip küçükbaş hayvanlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyükşehirlerin yolunu tutuyor. Balıkesir'den büyükşehirlere taşınmaya başlanan hayvanlarla birlikte kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Büyükşehirlerde de kurbanlık hayvan fiyatları merak edilir oldu.
İSTANBUL
İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvanın 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılması bekleniyor. Megakentte ortalama büyükbaş bir hayvanın canlı kilogram fiyatının 280 ila 340 TL arasında, küçükbaşın ise 250 ila 300 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Hisse fiyatlarının ise küçükbaşta 13-20 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 20-30 bin TL arasında olması bekleniyor.
ANKARA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayvan pazarında kurban satışları başladı.Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş kurbanlıklar 8 ila 20 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 60 bin ila 250 bin lira arasında satışa sunuldu.
Kurbanlık almak için pazara giden vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'ndan sorumlu Veteriner Hekim Bekir Kılınç, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında gerekli önlemlerin alındığını belirtti.
Kurbanlık vasıflarını taşıyan sağlıklı hayvanların seçilmesi gerektiğini dile getiren Kılınç, "Kurban haftasında pazarımız her gün açık olacak. Aynı zamanda burada kesim yerimiz de var. Vatandaşlarımızın küçükbaş kurbanlıklarını burada kesip evlerine götürebilirler. Çubuk Belediyesi olarak kurban bayramına hazırız." dedi.
BALIKESİR
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'Balıkesir kuzusu' olarak ünlenen ve coğrafi işarete sahip küçükbaş hayvanlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyükşehirlerin yolunu tutuyor. Balıkesir'den büyükşehirlere taşınmaya başlanan hayvanlarla birlikte kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Sabah erken saatlerde kurulan hayvan pazarına getirilen kurbanlıklar için kıyasıya pazarlıklar yaşanıyor.
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 15-20 BİN TL ARASI
Balıkesir'de 15 bin TL ile 20 bin TL arasında küçükbaş kurbanlıklar bulunurken, büyükbaşlarda hisse fiyatı 20 bin TL ile 27 bin TL arasında değişiyor. Balıkesir'den İstanbul'a hayvan götüren üreticiler Balıkesir'in hayvanını çok tutuyor. Balıkesir kuzusu dediğin zaman akan sular duruyor. Biz de kar payımızı koyarak götürüp orada satıyoruz" dedi.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'de Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kala kurbanlık satışlarında yoğunluk gözleniyor. Bazı vatandaşların hayvanlarını geçtiğimiz Ramazan Bayramı'ndan itibaren ayırttığı öğrenilirken küçükbaş kurban piyasasında da fiyatlar belli olmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 5 bin liradan başlayan ve en kaliteli küçükbaşın 12 bin liradan satılığı piyasada, bu yıl küçükbaş fiyatları 10 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar yükseliyor. Koyunun canlı baskül kilogram fiyatı 140 liradan başlarken, kuzuda ise canlı baskül kilogram fiyatı 240 liradan alıcı buluyor.
DİYANET KURBAN KESİM BEDELİ
Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir" dedi.
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