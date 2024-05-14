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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel'e gitti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 14.05.2024 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel’e gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Belçika'nın başkenti Brüksel'e giderek temaslarda bulunacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Şimşek, "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" etkinliğine de katılacak.

Brüksel'e giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada önemli temaslarda bulunacak. Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton ve AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness ile bir araya gelecek.

TÜRKİYE EKONOMİSİ KONUŞULACAK

Bakan Şimşek, programı kapsamında Brüksel'in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşma yapacak.

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