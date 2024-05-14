Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brüksel’e gitti

Brüksel'e giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada önemli temaslarda bulunacak. Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Komiseri Thierry Breton ve AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness ile bir araya gelecek.