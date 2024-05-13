Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan "Kamuda tasarruf paketi" açıklaması: Tedbirler titizlikle takip edilecektir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kamuda tasarruf paketiyle ilgili sosyal medya adresinden açıklamada bulundu.

Bakan Bolat, "Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından açıklanan ve "kamuda tasarruf", "bütçe harcamalarında disiplin" ile "kamu yatırımlarında verimlilik" eksenlerinde önemli tedbirler içeren "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi", Orta Vadeli Program kapsamında uygulanan ekonomi programımızın önemli bir bileşeni olarak bugün kamuoyu ile paylaşılmıştır. Uygulamakta olduğumuz program ile yurtiçi tasarrufların artırılarak makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi amaçlanmakta olup, paket bu amaca katkı sağlayacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, paket kapsamındaki tedbirler titizlikle takip edilecektir. Bu çerçevede, mal ve hizmetler ihracatının arttırılması ve dış ticaret ile cari işlemler açıklarının azaltılması hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.