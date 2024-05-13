Ünlü cips markası Frito Lay Rekabet Kurulu'nun radarında: Soruşturma açıldı
Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza ve Rocco markalarıyla bilinen cips markası Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldı.
Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgiler ve belgeler ile yapılan incelemeler çerçevesinde Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Frito Lay hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
ÇOK SAYIDA DELİL ELDE EDİLDİ
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ön araştırma döneminde yapılan incelemelerde Kurulca, şirketin Türkiye'deki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edildi.
FRİTO LAY'İN BÜNYESİNDEKİ MARKALAR
Öte yandan, Frito Lay, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet gösteriyor.
Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
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