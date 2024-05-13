Ünlü cips markası Frito Lay Rekabet Kurulu’nun radarında: Soruşturma açıldı

FRİTO LAY'İN BÜNYESİNDEKİ MARKALAR

Öte yandan, Frito Lay, Türkiye'de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips ve Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet gösteriyor.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.