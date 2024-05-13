Cari açık martta da geriledi! Ticaret Bakanlığı kritik verileri duyurdu
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı Mart 2024 dönemine ilişkin cari işlemler açığı verilerini açıkladı. Mart ayında cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 oranında azalarak 4,5 milyar dolara geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de cari açıktaki düşüşle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Programımızın başarısı" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürdü ve cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirdi" dedi.
Bolat, "2024 Mart ayında yıllıklandırılmış bazda ihracatımız yaklaşık % 0,8'lik artış ile 257,6 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda ithalatımız ise yıllıklandırılmış bazda % 6,4'lük azalışla 349,5 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı %22 oranında azalarak 91,9 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,3 puan artarak %73,7 olmuştur" dedi.
Bakan Bolat, "Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Mart ayında yıllıklandırılmış bazda 103,2 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 50 milyar doları aşmıştır. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir" ifadelerini kullandı.
"DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR"
Dış ticarette uygulanan politikaların etkisine değinen Bakan Bolat şu ifadelere yer verdi: "Yıllıklandırılmış cari işlemler açığındaki düşüş eğiliminin devam etmesi ve 2024 yılı Mayıs ayında açığın 30 milyar doların altına gerilemesi beklenmektedir. Bu veriler, Orta Vadeli Program'daki dış ticaret hedeflerine doğru ilerlendiğini göstermekte olup, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da dış ticaretteki bu olumlu gidişatı dikkate alarak Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin pozitif güncellemeler yapmaktadır.
Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, bir taraftan ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte, diğer taraftan cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. İhracatta artış ve ithalattaki azalış trendinin 2024 yılının geneli itibari ile devam etmesi beklenmekte, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı vermesi öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmaya dönük üretici ve ihracatçılarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."
"PROGRAMIMIZIN BAŞARISI"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de cari açık verileriyle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, cari açıktaki düşüşle ilgili olarak "Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Şimşek'in o açıklamaları
Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı.
Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu.
Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7'ye gerilediğini ima ediyor.
Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor.
Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde.
Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek.
Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak.
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