İkinci el otoda düşüş! Fiyatlar yüzde 10 indi, bayram öncesi beklenti arttı
İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk fiyatlara yansıdı. Malatya’da, ikinci el araç piyasasında fiyatlar yüzde 10’lara kadar düştü. Düşüşle birlikte gözler bayrama çevrildi. Sektör temsilcileri piyasada kurban bayramı öncesinde hareketlilik beklentisini arttı.
İkinci el otomobil piyasasında yaşanan sessizliğin yerini hareketliliğe bırakması bekleniyor. Yaşanan durgunluktan sonra fiyatlarda yüzde 10'luk bir düşüş oldu. Bu durumun piyasayı hareketlendirmesi bekleniyor.
Malatya'da ikinci el araç piyasasında yüzde 10'lara varan fiyat düşüşü yaşandığını kaydeden galerici esnafı, sektörde kurban bayramı öncesinde hareketlilik beklediklerini söyledi.
KORSAN SATICILARA DİKKAT!
Galerici esnaflarından Fevzi Kocaman, satışların yavaş seyrettiğini belirterek, "Piyasa çok az bir miktarda düştü. Satışlar ağır faizler yüksek. Artık ikinci el yatırım aracı olmaktan çıkarak ihtiyaca döndü. Vatandaşlar parasını farklı şekillerde değerlendiriyor. Yine de şükür diyoruz çark dönüyor mu dönüyor, temiz araç her zaman satılıyor. Öte yandan vatandaşlarımızdan korsan satıcılardan alışveriş yapmamasını rica ediyoruz" dedi.
FİYATLAR YÜZDE 10 GERİLEDİ
Yaklaşan kurban bayramı öncesi ikinci el araç fiyatlarında yüzde 10'luk düşüş yaşandığına dikkat çeken Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent ise, "Sektörde fiyatların yüzde 10 gerilediğini görüyoruz. Buna rağmen satışlarda sıkıntı var, esnaf satış yapamıyor. Otomotiv piyasası yatırım aracından çıkarak ihtiyaca dönüştü. Vatandaş krediye ulaşmakta da sıkıntı yaşıyor. Nakit parası olanlar da parasını farklı şekillerde değerlendirerek araç alımında bulunmuyor. Önümüzdeki kurban bayramında hareketlilik bekliyoruz. Şu anda tam araç alma zamanı" diye konuştu.
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