İkinci el otoda düşüş! Fiyatlar yüzde 10 indi, bayram öncesi beklenti arttı

FİYATLAR YÜZDE 10 GERİLEDİ

Yaklaşan kurban bayramı öncesi ikinci el araç fiyatlarında yüzde 10'luk düşüş yaşandığına dikkat çeken Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent ise, "Sektörde fiyatların yüzde 10 gerilediğini görüyoruz. Buna rağmen satışlarda sıkıntı var, esnaf satış yapamıyor. Otomotiv piyasası yatırım aracından çıkarak ihtiyaca dönüştü. Vatandaş krediye ulaşmakta da sıkıntı yaşıyor. Nakit parası olanlar da parasını farklı şekillerde değerlendirerek araç alımında bulunmuyor. Önümüzdeki kurban bayramında hareketlilik bekliyoruz. Şu anda tam araç alma zamanı" diye konuştu.